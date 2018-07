Preview: We. The Revolution

Gerechtigkeit, Intrigen und rollende Köpfe, die Französische Revolution steht vor der Tür! We. The Revolution steckt euch dabei in den Richtersessel. Wir durften den Titel bereits anspielen und erzählen euch von unseren Urteilen.

Unruhe liegt in der Luft, selbst in euren Wänden als französischer Richters müsst ihr euch vorsehen. We. The Revolution lässt euch zwar Entscheidungen über Leben und Tod treffen, aber ihr müsst euch mit Konsequenzen rechnen…

Judgey Jason meldet sich zum Dienst

Das „Point & Click“ Spiel hat dabei einen recht markanten Zeichenstil. Gestochen scharf und künstlerisch im Aussehen werden euch Grafiken, Bilder und eine handvoll Animation gezeigt. Die Ästhetik ist sehr passend zum Thema des Spiels und gefällt uns persönlich sehr. Textpassagen sorgen für Gespräche, doch soll der Titel zum Release voll vertont sein!

In unserer englischen Preview haben wir drei Tage in den Schuhen eines französischen Richters verbracht und den Arbeitsalltag a.k.a den Spielverlauf erlebt. Ein Tag ist in mehrere, verschiedene Spielabschnitte eingeteilt: eine Entscheidung in einem Event treffen, ein Urteil als Richter fällen und eine Brettspiel-Simulation auf einer Karte von Paris. Am Ende des Tages gibt es eine abschließende Sequenz beim Abendessen mit eurer Familie.

Zwischen Wahrheit und Ratespiel

Jeder Abschnitt spielt sich einzigartig, hat spezielle Mechaniken und nimmt auf die anderen Spielabschnitte gravierenden Einfluss. Die Zusammenhänge waren recht verwirrend am Anfang und haben dezent überfordert. Zwar wurden uns die Mechaniken mit Text erklärt, aber in der Praxis haben wir uns beim ersten Spieldurchlauf dann doch verloren gefühlt. Wir hoffen auf eine eine liebevolleres Tutorial, dass uns praktischer anleitet für die ersten zwei Richter-Tage.

Der Hauptteil findet im Gericht mit einer Anklage statt. Im Richtersaal müsst ihr anhand von „Case Files“ spezifische Schlüsselwörter herausfinden, welche ihr dann miteinander kombinieren müsst. Richtige Kombinationen ergeben Fragen für das Verhör. Ihr müsst selber Schlussfolgern, welche dieser Schlüsselwörter (logisch) miteinander kombiniert eine Frage ergeben könnten! Klingt einfach, doch ist praktisch mehr Ratespiel gewesen. Pro Schlüsselwort habt ihr nur zwei Kombinationsversuche, dann ist es verloren! Das Spiel sperrt aber bereits fehlgeschlagene Kombinationen und wer sich nicht ganz doof anstellt, findet dennoch die Fragen heraus.

Diese Fragen bringen euch der Wahrheit, und den Angeklagten einem Freispruch, einer Gefängnisstrafe oder dem Schafott ein Stückchen näher. Dabei wird euch angezeigt, welche Strafe die Jury für den Angeklagten in Betracht zieht. Mit euren „Influence Points“ könnt ihr sie dabei gelegentlich beeinflussen, damit jenes Urteil gefällt wird, dass IHR wollt! Der innere Sherlock Holmes wollte stets die Wahrheit finden damit der Gerechtigkeit wahrhaftig genüge getan wird. Verständlicherweise braucht es dazu so viele freigeschaltete Fragen und Influence-Points wie möglich.

Viele Spielmechaniken, etwas wenig Durchblick

Im ersten Fall stand der Lehrer von unserem Sohneman vor Gericht! Spionage wurde im vorgeworfen und persönlich schien er auch unschuldig. Die Jury wollte Gefängnis, wir haben uns für den Freispruch entschieden: das gefiel den Leuten gar nicht und auch in der Zusammenfassung des Falls wurden dem Lehrer einige stichhaltige Vergehen nachgewiesen. In einem anderen Fall tauchten plötzlich neue Beweise auf, die wir als treuer Gesetzeshüter natürlich beachtet haben. Die Wahrheit kam ans Licht, doch statt dem Freispruch gab es das Schafott für den Angeklagten… Das Volk war froh über die Gerechtigkeit und die blutige Animation.

Unsere Entscheidung muss letztlich begründet sein, denn die Revolutionäre und das Volk beobachten mit Adleraugen. Zu beiden habt ihr einen Beziehungswert, welcher steigen und sinken kann, je nachdem wie gut eure Urteile ausfallen. In den angesprochenen Events scheint dieser dann gelegentlich für den Erfolg oder Misserfolg von Entscheidungen zu dienen. Das Volk verbrennt Bücher und ihr wollt einschreiten? Hoffentlich mag es euch, sonst geht der Plan mächtig schief. Andere Entscheidungen verändern nicht nur zukünftige Sequenzen und Ereignisse, sondern auch welche Fälle vor eurem Pult landen. Zwischendrin könnt ihr auch an politischen Intrigen von politischen Charaktern beteiligen, welche durch euren Einfluss gelenkt werden können und bei Erfolg unterschiedliche Belohnungen bereithalten. Das Beziehungsgeflecht und der merkliche Einfluss unserer Entscheidungen haben sehr gefallen!

Nach dem Urteil geht es zur Karte von Paris oder zum Zocken um Bares. Ihr könnt pro Tag einen Spion mit einer spezifischen Aufgabe in einen Bezirk von Paris schicken: er kann Ressourcen wie Gold oder Einfluss-Punkte sammeln, sich um feindliche Spione kümmern oder Unruhen in euren Bezirken beenden, damit der Ressourcen-Fluss nicht abbricht. Die Simulation wurde im schnellverfahren erklärt und so richtig haben wir die ganzen Mechaniken in der 3-Tages-Demo auch nicht durchblickt. Das Sammeln von Ressourcen und Einfluss wird langfristig ein elementarer und strategischer Part im Spiel sein (vor allem, da ihr sie in eurem Richtersaal nutzen könnt), doch hoffen wir auch hier auf ein ausgiebiges Tutorial im Finalprodukt.

Insgesamt sind wir sehr gespannt auf das Spiel, auch wenn ein paar Feature und Fragen offen bleiben. Moralische Entscheidungen mit kurz- und langfristigen Konsequenzen werden mit detektivischer (Lese)Arbeit und einer Ressourcen-Simulation verbunden. Das ganze wird obendrauf in ein spannendes Setting mit ansprechender Optik verpackt. Wir hoffen trotzdem auf überspringbare Sequenzen und Textpassagen sowie eine freundliche Speicherfunktion. Auch eine Extraportion Herausforderung oder Spielfinesse wäre schön, beispielsweise einen eigentlich un/schuldigen Angeklagten trotz „offizieller“ Beweislage zu einem anderen Urteil verhelfen. Dadurch würden die Influence-Points den persönlichen Mehrwert kriegen und das Minispiel im Richtersaal wäre nicht monoton in seiner Ausführung. Ohne ein ausgiebiges Tutorial werden die meisten auch nur halben Spaß und sehr viel Trial-and-Error erleben müssen; wenn das Finalspiel hier nochmal ordentlich liefern kann, steht dem Spielspaß absolut nichts im Weg!