Prey – Neues Video veröffentlicht

Bethesda hat das Video „Nur Yu kann die Welt retten“ veröffentlicht, in welchem es unter anderem um Waffen, Fähigkeiten und Kräfte in Prey geht. Prey ist ein Science-Fiction-Abenteuer entwickelt von Arkane Studios und wird voraussichtlich am 5. Mai für Xbox One, PlayStation 4 und PC erscheinen.

Spieler schlüpfen in die TranStar-Uniform von Morgan Yu und kämpfen sich mithilfe unterschiedlicher Waffen und Kräfte durch eine von Aliens überrannte Raumstation, um die Menschheit zu retten. Jedoch ist es nicht nur deren Aufgabe, die Welt vor der Typhon-Bedrohung an Bord der Talos I zu schützen, sondern auch, die Geheimnisse Ihrer eigenen Vergangenheit zu lüften. Morgan ist zu Beginn ein großes Mysterium. Spieler sollen durch ihre Entscheidungen und Taten Morgans Persönlichkeit formen können.