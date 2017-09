Q.U.B.E. 2 @GC17

Das First-Person-Puzzle-Game Q.U.B.E. bekommt im nächsten Jahr einen Nachfolger. Q.U.B.E. 2 haben wir auf der Gamescom schon einmal angespielt und konnten einen Blick auf das neue Gameplay werfen.

Die Geschichte von Q.U.B.E. 2 knüpft lose an die Geschehnisse des ersten Teils an. Auch im zweiten Teil findet sich die Protagonistin in einer seltsamen Welt aus Würfeln wieder. Diesmal ist es die Archeologin Amelia Cross die im QUBE gefangen ist. Doch sie ist nicht allein. Ihr macht euch also auf die Suche nach der geheimnisvollen zweiten Person.

Q.U.B.E. 2 ist ein auf Physik basierendes Puzzle-Game aus der First-Person-Perspektive. In verschiedenen Räumen findet ihr Rätsel (ähnlich wie zum Beispiel in Portal), die ihr mit Hilfe eures Verstandes lösen müsst. In den Räumen findet ihr oft weiße Platten vor mit denen ihr auf verschiedene Art und Weise interagieren könnt. Im Gegensatz zum ersten Teil von Q.U.B.E. dürft ihr nun selbst entscheiden welche Farbe ihr den Platten gebt. Dafür wählt ihr mit einer Hand die Farbe aus und mit der anderen aktiviert ihr die ausgewählte Platte. Grüne Platten erschaffen einen kleinen Würfel, der mit Hilfe anderer Platten durch den Raum bewegt werden kann. Aktiviert ihr eine rote Platte, so wird eine lange Stange ausgefahren, auf diese könnt ihr zum Beispiel draufspringen oder sie als Brücke benutzen. Die blauen Platten katapulieren euch fort, wenn ihr auf sie spring.

Dadruch, dass ihr nun frei wählen könnt, welche Farbe die Platten bekommen, werden die Rätsel um einiges komplexer und es sind neue Spielmechaniken möglich. Habt ihr das Tutorial-Level geschafft, findet ihr euch in dem zentralen Raum mit dem großen Baum wieder. Von hier aus gibt es mehrere Wege, die ihr beschreiten könnt. So ist das Spiel nicht mehr linear, sondern bietet euch auch Möglichkeit eure Reihenfolge selbst zu wählen. Solltet ihr also einmal an einem Rätsel hängen, könnt ihr derweil erst einmal ein anderes ausprobieren.

Q.U.B.E. 2 wird für PS4, XBox One und den PC erscheinen. Ein genaues Release-Datum gibt es aber noch nicht.