Q.U.B.E. 2: Launch im ersten Quartal 2018

Launch von Qube 2 für PC, Xbox One und PlayStation 4 im ersten Quartal 2018. Gefeiert wird diese Pressemeldung mit einem neuen Gameplay-Trailer.

Der unabhängige Spieleentwickler Toxic Games veröffentlichte den Gameplay-Trailer für Q.U.B.E. 2, die Fortsetzung ihres prämierten Originalspiels. Der neue Trailer zeigt wie Q.U.B.E. 2 in einem kalten und kahlen Umfeld beginnt und wie immer mehr natürliche Elemente in den Räumen des Monoliths, den die Spieler erforschen, auftauchen. Q.U.B.E. 2 wird für PC, PlayStation 4 und Xbox One in Q1 2018 veröffentlicht und präsentiert eine spannende lineare Geschichte, mit einem unvorhersehbaren Framework, die den Spielern das Kombinieren der neuen Spielmechanik auf neue, spannende Weisen ermöglicht. Doch seht selbst.