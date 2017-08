Raiders of the Broken Planet auf der Gamescom 2017

Ein Online-Multiplayer Titel mit Action, umfassenden Storyelementen und einem richtig fairen Verkaufsmodell? Raiders of the Broken Planet punktet mit allem und sieht dabei auch noch richtig gut aus.

In Zeiten von DLCs, exklusiven Vorbestellungerboni und enttäuschten Hypes will es Raiders of the Broken Planet besser machen. Auf der Gamescom 2017 haben wir den Titel angespielt und mehr über sein spielerfreundliches Verkaufsmodell erfahren.

Auf einem der Monde des Saturns wurde die Energiequelle Aleph entdeckt, welche nicht nur kostbar ist, sondern seinen Besitzern unglaubliche Macht verleiht. Es dauert nicht lange, bis die Menschen sich bekämpfen, um das Aleph zu kontrollieren. Inmitten der verschiedenen Fraktionen und des verwüsteten Mondes stellen sich die Raiders den machthungrigen Invasoren und wollen das Volk retten.

Alleine oder als vierköpfiger Multiplayer-Trupp schließt ihr verschiedene Missionen ab. Mit Schusswaffen, Nahkampfangriffen, taktischen Deckungsmanövern und den besonderen Fähigkeiten des Aleph behauptet ihr euch gegen die Gegnerscharen. Der Clue, ähnlich wie bei Dark Souls kann ein echter Spieler eure Missionen infiltieren und euch das Leben so richtig schwer machen. Im Spiel hat das auch wunderbar flüssig funktioniert und für die Extraportion Herausforderung gesorgt. Als „Sniper“ war zwar die Schießaktion persönlich etwas zu langsam, doch zum Ausgleich haben wir es im Nahkampf ordentlich krachen lassen, um etwas schnellere Action zu erleben. Das gute dabei, feindliche Spieler können euch nicht inmitten einer brenzligen Situation erst stören, wenn sie Rabatz machen, dann gleich ab dem Beginn einer Mission. Online Lederboards zeigen dabei an, wie gut ihr euch im Vergleich schlägt.

Gespielt wird mit einem von mehreren Raiders (im Multiplayer können mehrere Spieler denselben Raider nehmen), jeder mit einzigartigen Waffen und Fähigkeiten, welche durch das RPG-System nicht nur individualsiert, sondern durch ausrüsten von „Cards“ auch ingame stärker werden. Ein Level-System gibt es nicht, dafür prächtige Raidbosse mit üppigem Loot. Für die sogenannten Premium-Skins müsst ihr jedoch in die eigene Tasche greifen, doch verändern die wirklich nur die Optik der Spielfigur und bringen keinerlei Spielvorteile mit sich.

Das Spiel wird als Prolog am 22. September für die PS4, Xbox One (Xbox One X Besitzer dürfen sich schon auf natives 4k Auflösung und HDR Unterstützung freuen!) und den PC veröffentlicht. Darin sind zwei lange Missionen, mehrere Charaktere und vier Ebenen enthalten. Das schöne dabei: dieser Prolog ist vollkommen kostenlos und kann ohne Gebühren heruntergeladen werden! Am gleichen Tag wird die erste Kampagnen-Erweiterung namens Alien Myths für 9,99€ erscheinen. Alien Myths bringt neue Inhalte, Charaktere, Missionen und erzählt eine neue Geschichte auf dem zerbrochenen Planeten. Drei weitere Kampagnen werden in regelmäßigen Intervallen veröffentlicht: Wardog Fury, Hades Betrayal und Council’s Apocalypse. Insgesamt sind vier Kampagnen für dieses Jahr und mindestens zwei für das nächste Jahr geplant. Jede Kampagne erzählt eine Geschichte, die parallel stattfindet, führt neue Charaktere ein und zeigt neue Facetten der Welt. Die Kampagnen haben keine feste Reihenfolge, vermitteln aber eine zusammenhängende Geschichte.

Ebenfalls ein feiner Zug ist das Pass-System. Ihr könnt Spieler für eine Kampagne einladen, welche diese gar nicht besitzen. So könnt ihr dennoch gemeinsam mit Freunden spielen und diese kriegen einen kostenlosen Eindruck von der jeweiligen Kampagne des Spiels. Diese Pässe sind jedoch begrenzt, also geht sorgsam damit um!

Seid ihr neugierig geworden, könnt ihr euch gleich den neuesten Cinematic Trailer anschauen:

Raiders of the Broken Planet erscheint kostenlos am 22. September für die PS4, Xbox One und den PC.