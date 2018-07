Releasedatum für Phantom Doctrine bekannt gegeben

Bei Phantom Doctrine handelt es sich um einen taktischen, rundenbasierten Strategie-Titels zu Zeiten des kalten Krieges.

Dabei kommt das Spiel von dem unabhängigen Entwickler CreativeForge Games, in Kooperation mit Good Shepherd Entertainment. Der Spionage-Thriller wartet dabei mit einer spannenden Geschichte auf die Spieler, welche sich rund um die Geheimorganisation The Cabal dreht und welche es zum Sieg zu verhelfen gilt. Rekrutiere und trainiere Agenten, untersuche Fälle, fälsche Dokumente und entdecke noch vieles mehr.

Tauchen Sie in den tiefen Einzelspieler-Modus von Phantom Doctrine ein, der den Spielern zwei verschiedene Kampagnenhintergründe zur Auswahl bietet, da sie seine Geschichte entweder aus der Perspektive eines KGB-Gegenspionage- oder eines abtrünnigen CIA-Kommandos erleben können. Die rundenbasierten Missionen von Phantom Doctrine sind so konzipiert, dass sie die Wahl des Spielers immer fördern und belohnen – lassen Sie Ihre Agenten mit schweren Waffen für einen umfassenden Angriff in die Schlacht ziehen oder setzen Sie lautlose Waffen und modernster Spionageausrüstung ein, um die Mission heimlich abzuschließen. Positionieren und verschieben Sie Vermögenswerte auf der ganzen Welt, infiltrieren Sie gefährliche Zonen mit Undercover-Agenten, um Sie in einem Feuergefecht zu unterstützen und den feindlichen Agenten damit immer einen Schritt voraus zu sein.

Phantom Doctrine erscheint am 14. August 2018 für PC, PS4 und Xbox One.