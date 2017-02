Rock Band für Oculus Rift

Wer wollte nicht immer schon mitten im Getümmel von Rock Band sein? Dieser Traum wird mit Rock Band VR nun wahr.

Ab dem 23. März können Spieler mit der Oculus Rift direkt in Rock Band VR eintauchen und das Game fast schon hautnah miterleben. Pünktlich dazu erscheint auch der Original-Fender-Stratocaster-Controller, welcher als Kombipaket vorbestellt werden kann.

Mit Rock Band VR steht ihr selbst auf der Bühne und könnt virtuell eine Live-Performance hinlegen. Neben der kreativen Freiheit, die eine Live-Show bietet, wird auch die Interaktion mit den Bandmitgliedern gestärkt.

„Der in Rift integrierten Audio-Lösung gelingt es auf phänomenale Art, die Sounds um die Spieler herum räumlich zu verorten“, erklärt Komponist und Sound-Designer Steve Pardo. „Wenn man sich an verschiedene Orte auf der Bühne teleportiert, verändert sich der Mix und passt sich dem neuen Standort an. Für den Spieler fühlt es sich so an als wäre er wirklich dort, das Publikum vor, das Schlagzeug hinter ihm und der Verstärker auf 11.“

Viele Neuerungen warten auf euch, so könnt ihr Effektgeräte selbst steuern, Gitarrensolis in Echtzeit einspielen, klassisch den Noten-Highway entlang hetzen, oder den Kampagnemodus inklusive interaktiver Story testen.

Rock Band VR benötigt Oculus Touch, den beiliegenden Adapter und einen kompatiblen Rock-Band-4-Controller.