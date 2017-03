Rocket League bekommt neuen Dropshot Modus

Psyonix, Schöpfer des Sport-Action-Spiels Rocket League, hat heute Dropshot angekündigt. Dabei handelt sich um einen kostenlosen neuen Spielmodus: Der Spieler muss nun den Boden der Arena durchbrechen, um ein Tor zu erzielen. Genau wie bei den bisherigen zusätzlichen Inhalten ‚Rumble‘, ‚Hoops‘ und ‚Mutator‘ wird Dropshot als eigene Online-Playlist in privaten Spielen und Freundschaftsspielen erscheinen.

Dropshot startet am 22. März in einer neuen hexagonalen Arena mit dem Namen ‚Core 707‘. Normale Tore sind in diesem Stadion nirgendwo zu finden und die Spieler müssen einen elektrischen Ball benutzen, um dynamische Punktebereiche zu schaffen, an denen sie auf der Seite des Gegners durch den Arenaboden brechen. Wurde ein Tor erzielt, wird der Bereich wieder verschlossen und das Spiel geht weiter, bis die Zeit abgelaufen ist. Zusätzlich gewinnt der elektrische Ball an Stärke, wenn er getroffen oder gedribbelt wird. Je härter der Ball getroffen wird, desto größer wird das Schadenspotenzial, das man gegen den Boden im Bereich des Gegners nutzen kann.

Zusätzlich zu Dropshot bietet das neue Update sechs neue Erfolge und Trophäen, das neue E-Sports-Feature „Live Now“ für offizielle Streams, das Ende der 3. Wettkampf-Saison und den Start der 4. Saison. Spieler, die in der dritten Saison angetreten sind, erhalten entsprechend der höchsten erreichten Wettkampfstufe exklusive Räder als Belohnung.