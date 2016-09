RollerCoaster Tycoon World ab sofort im Early Access

Atari gab heute bekannt, dass RollerCoaster Tycoon World ab sofort im Steam Early Access erhältlich ist. Neben dem erweiterten Achterbahn Baumeister, einer neuen Herangehensweise an die Management-Simulation und systemeigenen Werkzeugen für von Nutzern erzeugten Inhalten schenkt RollerCoaster Tycoon World den Spielern die völlige Freiheit, zu erschaffen, was sie wollen, und bietet gleichzeitig erweiterte Funktionen, mit denen die Spieler RollerCoaster Tycoon auf eine völlig neue, spannende Art erleben können.

Während der Early Access-Phase können die Teilnehmer helfen, die letzten Details von RollerCoaster Tycoon World mitzubestimmenund wertvollen Input zu geben, bis das Spiel offiziell in den Handel kommt. Wir haben die Funktionsplanung noch nicht abgeschlossen, daher können die Fans noch zahlreiche neue Funktionen, Optimierungen und Verbesserungen erwarten, die während und nach der Early Access-Phase kommen. Zu diesen gehören unter anderem Fahrten im Dunkeln, Transportfahrten und Stück für Stück selbstgebaute Strukturen.

„Die RollerCoaster Tycoon-Franchise ist weltweit bei Millionen von Fans beliebt und damit für uns eine große Verantwortung. Wir haben uns nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen, den Weg über das Steam Early Access-Programm zu gehen, um sicherzustellen, dass wir RollerCoaster Tycoon World schnellstmöglich den treuen Fans zur Verfügung zu stellen, die uns schon während des ganzen Entwicklungsprozesses begleitet haben“, sagte Fred Chesnais, Chief Executive Officer, Atari. „Wir selbst sind leidenschaftliche RollerCoaster Tycoon-Fans und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unserer Community und denjenigen, die die Serie erst kennenlernen, um RollerCoaster Tycoon World zum besten Themenpark-Simulationsspiel überhaupt zu machen. Early Access erlaubt es uns, mit Fans offen über kommende Inhalte und Funktionen zu kommunizieren, und die Community wird uns dabei helfen, unsere weitere Entwicklung zu bestimmen.“

Die beim Start im Early Access von RollerCoaster Tycoon World enthaltenen Schlüsselfunktionen sind:

Ein Achterbahn Baumeister, der neue Maßstäbe setzt: Der Spline-basierte 3-D-Streckeneditor ermöglicht die Erstellung der kreativsten Achterbahnen, die vorstellbar sind. Die Strecke lässt sich leicht manipulieren, sodass man alles bauen kann, angefangen von ganz zahmen Strecken, bis hin zu denen mit dem höchsten Kotz-Faktor, durch Loopings, Schrägen, Korkenzieher, Kehren und vieles mehr. Die Spieler sind in der Lage, Achterbahnen zu testen, bevor sie die Fahrten für Gäste freigeben, um sicherzustellen, dass sie den physikalischen Standards entsprechen, die nötig sind, damit die Bahn in der Strecke bleibt und nicht einfach aus den Schienen springt. Beeinflussbare Umgebungen & Gäste: Im ganzen Park eines Spielers können themenbezogene Bereiche erschaffen werden, mittels verschiedener themenbezogener Fahrten und Gegenstände, die darauf Einfluss nehmen, wie viel Spaß die Gäste haben. Sci-Fi, Western und Abenteuer sind nur einige der Themen, die nicht allein die Bewertungen beeinflussen, sondern auch die Attraktivität der Gegend für gewisse Gruppen steigern.

UGC-Funktionalität: Zum ersten Mal sind Modding-Fähigkeiten direkt ins Spiel integriert. Die systemeigene Unterstützung von Steam Workshop ermöglicht es, dass selbst erstellte Landschaften, 3-D-Objekte, Achterbahn-Baupläne, Parks und mehr ins Spiel importiert werden und im Spiel nahtlos geteilt werden können. Die UGC-Werkzeuge sind so gestaltet, dass sie für jeden zugänglich und leicht zu benutzen sind.

Im ganzen Jahr 2016 werden Atari und der Entwickler, Nvizzio Creations, mehrere kostenlose Inhalts-Updates herausbringen – darunter Stück für Stück Achterbahn Baumeister, Tunnels, Fahrten im Dunkeln, Transportfahrten, Wetter und mehr. Weitere Informationen über kommende Updates sind im offiziellen RollerCoaster Tycoon World-Blog zu finden.