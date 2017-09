RPG Dungeon-Crawling in VR – Hands On: Down to Dungeon @Gamescom 2017

Mit Samsung VR in einen klassischen Dungeon Crawler voller Loot und Gegner! Wir konnten Down to Dungeon in der Sweden Games Area anspielen und auf die Schatzsuche gehen.

In der Sweden Games Area auf der Gamescom 2017 wurden Schwedens neueste Indie-Titel vorgestellt. Einer der actionreicheren Titel war Down to Dungeon, ein Dungeon Crawler welcher mit Samsung Gear VR überzeugen will.

Grafisch sieht der Titel relativ schlicht aus. doch liegt seine Stärke klar im Gameplay. Ihr kämpft euch in knackigen Schlachten a la Diablo durch verschiedene Dungeons in unterschiedlichen Settings, sammelt schätze und levelt eure Spielfigur auf. Neue Talente, Waffen und Rüstungen warten auf euch, um auch gegen die härtesten Gegnerbrocken zu bestehen.

Gespielt wird in prozeduralen Dungeons, mal unter der Erde, mal mit einem fernöstlichen Setting oder anderem Hintergrund. Verschiedene Gegner verlangen unterschiedliche Strategien. Wir haben nicht nur einmal die Flucht ergriffen und nach einer alternativen Route gesucht, als ein zu mächtiger Gegner erschienen ist. Dabei könnt ihr euch in Onlineleaderbords mit anderen Spielern messen, wer am längsten durchgehalten hat. Permadeath ist im Spiel enthalten, weshalb ihr lieber nur mit vollem Einsatz an den Titel herangehen solltet.

Die VR-Unterstützung hat dabei super und flüssig funktioniert. Die Kämpfe waren flott und fordernd. Die Kamera ließ sich problemlos drehen, um auch die raffinierten Gegner in hinter Säulen zu erwischen. Dennoch wurde das Spielen etwas anstrengend für den Hals auf die Dauer, da ihr permanent auf den Boden schaut. Doch man darf optimistisch sein, dass es zusätzliche Einstellungen (und weitere Feature!) in der fertigen Version des Spiels geben wird, um die Perspektive anzupassen.

Down to Dungeon soll im dritten Quartal 2018 erscheinen.