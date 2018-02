Sailaway – The Sailing Simulator verlässt den Early Access

Sailaway: The Sailing Simulator ist wohl der bisher realistische Segelsimulator. Segelfans werden sich also freuen zu hören, dass das Spiel am 27. Februar den Early Access Hafen verlässt und in See sticht.

Sailaway: The Sailing Simulator ist etwas für echte Segel-Liebhaber. Das Spiel wertet sogar echte, weltweite Wetterkarten aus und fügt diese ins Spiel ein. Die Fahrten sind dabei im Format 1:1, wodurch Reisen von A nach B locker einige echte Monate dauern können. Die Spieler erhalten via Mails Updates und können entsprechend handeln und ihre Reise umplanen.

Die Simulation versucht also alles um so nahe wie möglich an der Realität zu bleiben, angefangen vom Sternenhimmel, bis hin zu Änderungen des Verhaltens eures Schiffes bei Nässe. Setzt Segel, zieht Winschen, setzt Riffe, spannt Niederhalter und vergesst nicht auf das Bugstrahlruder. Für Neulinge gibt es entsprechende Lernhilfen.