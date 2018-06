SCUM, Serious Sam 4 und mehr – Devolver Digital auf der E3

Der Publisher Devolver Digital (wohl am Besten bekannt für die Serious Sam Reihe) hat einige Ankündigungen auf der E3 gemacht. Neben einigen Neuankündigungen, kommen auch Fans von Sam wieder in den Genuss.

Metal Wolf Chaos XD

Action, Waffen und Roboter. Metal Wolf Chaos wurde 2004 exklusiv für Japan auf der Xbox veröffentlicht. Die XD Version ist ein Remaster des Spiels und wird diesmal weltweit erscheinen. 16:9 4K Auflösung und verbesserte Effekte sowie Gameplay sollen Besitzern von PC, PS4 und Xbox One einheizen.

SCUM

Das Open-World Survival, entwickelt von Gamepires wird diesen Sommer im Steam Early Access erscheinen. Als Gefängnisinsasse müsst ihr zur Belustigung der Zuschauer nur eines tun: Überleben. Dabei sind sowohl andere aggressive Insassen, gefährliche Tiere und andere unbekannte Gafahren, sind eure ständigen Begleiter. Biete den Zuschauern eine gute Show!

My Friend Pedro

Ein brutaler Tanz aus Freundschaft, Einbildung und dem Ziel eines Mannes jeden zu töten, den er begegnet – dies ist My Friend Pedro. Strategie und Action, gemischt mit Slow Motion und Explosionen, machen das Spiel zu einem interessanten Erlebnis auf der Switch und PC. Warten müsst ihr aber noch bis Anfang 2019.

Serious Sam 4: Planet Badness

Fans des Franchise werden sich über die Weiterführung der Serious Sam Serie freuen. Neue Abenteuer warten auf euch voller Waffen, Gedärmen und One-Liners. Freut euch auf das kommende Gemetzel.