Sea of Thieves – Release am 20. März 2018

Das Open-World-Adventure Sea of Thieves erscheint am 20. März 2018 weltweit zum Preis von knapp 70 Euro für die Xbox One und Windows 10. Ab sofort kann das Piraten-Abenteuer auch vorbestellt werden.

Alle Käufer, die digital oder im Einzelhandel vorbestellen, erhalten einen exklusiven Zugang zur geschlossenen Pre-Release-Beta-Version. Darüber hinaus ergattert man mit dem Black Dog Pack einzigartige Kleidungsstücke und andere Gegenstände mit exklusivem Design.

Außerdem ist der neue Xbox Wireless Controller – Sea of Thieves Limited Edition seit dem 7. Dezember für zirka 75 Euro vorbestellbar und erscheint weltweit am 6. Februar 2018. Zusätzlich zum Controller erhalten Xbox Gamer das exklusive Ferryman Clothing-Set für den eigenen Charakter in Sea of Thieves, Xbox Live Gold für 14 Tage und eine Game Pass Mitgliedschaft für den gleichen Zeitraum.