Sea of Thieves: The Hungering Deep ab sofort verfügbar

Ab sofort ist die Erweiterung „The Hungering Deep“ kostenlos für alle Piratenabenteurer für Sea of Thieves verfügbar. Was das erste Content-Update alles beinhaltet, erfahrt ihr hier bei uns!

The Hungering Deep ist das erste Content-Update für Sea of Thieves in diesem Sommer und bietet euch zahlreiche neue Inhalte. In dieser neuen Kampagne löst ihr das Geheimnis um den Megalodon und erhaltet Zugriff auf eine Vielzahl neuer Items, darunter Flaggen, die neue Sprechtrompete, Trommeln und vieles mehr. Was sonst noch in diesem Update steckt, haben wir für euch übersichtlich aufgelistet:

Erlebt ein Abenteuer in der auf zwei Wochen angesetzten Kampagne

Löst das Geheimnis um den monströsen Riesen-Hai Megalodon

Kommuniziert mit weit entfernten Schiffen und Crews über die neue Sprechtrompete und ein Flaggensystem

Musiziert mit einem neuen Instrument: der Trommel

Individualisiert euren Charakter erstmals mit Narben und Tätowierungen

Stattet euren Charakter und euer Schiff mit zeitlich begrenzten Belohnungen aus

Die Erweiterung „The Hungering Deep“ ist für alle Sea of Thieves-Spieler ab sofort kostenlos verfügbar, die den Titel für Xbox One oder Windows 10 PC gekauft haben oder im Rahmen des Xbox Game Pass Zugriff darauf haben.