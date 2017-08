Secret of Mana Remake angekündigt

Der Rollenspielklassiker von 1993 wird Anfang nächsten Jahres in einer modernisierten Form neu erscheinen.

Es lädt Spieler auf ein Abenteuer ein, in dem sie in die Rolle von Randi schlüpfen und mit seinen zwei Gefährtinnen Prim und Popoi gegen das gefährliche Imperium antreten, um die magische Kraft des Mana zurückzuerobern und die Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Das Remake erzählt die Geschichte von Randi, Prim und Popoi nach, bietet aber auch eine Reihe an neuen Features und Updates:

• Audio-Updates – inklusive einem neu arrangierten Soundtrack und Sprachausgabe

• 3D-Grafik – überarbeitete Grafik für das gesamte Spiel – eine lebhafte Welt, zum ersten Mal komplett in 3D

• Verbessertes Gameplay – das ursprüngliche System wurde überarbeitet, um ein modernes Action-RPG mit verbessertem Gameplay zu erschaffen

• Dialog-Szenen hinzugefügt – Verschiedene, wichtige Szenen aus der Originalgeschichte wurden im Spiel neu visualisiert

Secret of Mana wird in digitaler Form ab dem 15. Februar 2018 für die PlayStation 4, die PlayStation Vita und den PC erhältlich sein. Wer im PlayStation Store vorbestellt, wird Charakterkostüme (Mogry-Kostüm für Randi, Prim und Popoi, Tigerbikini für Prim und Tigerkostüm für Randi und Popoi) sowie eine Auswahl an Charakter-Avataren erhalten.