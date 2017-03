Segel setzen und los geht’s mit Sailaway

Landratten können demnächst mit Sailaway die Weltmeere erforschen. Dabei wollen die Entwickler den Segel-Simulator so realistisch wie möglich halten.

Im Frühjahr dieses Jahres noch, soll der Segel-Simulator noch auf PC und Mac erscheinen. Realität war den Entwicklern von OrbCreation wichtig, so kann eine Überfahrt auf dem Pazifik, wie im echten Leben, Monate dauern. In einer gleichbleibenden Online-Welt passt man seine Einstellungen entsprechend an und kann damit sein Boot sogar weitersegeln lassen, wenn man nicht online ist. Fortschritte erhält man via E-Mail, dennoch sollte man Echtzeit-Wetterdaten im Auge behalten, um nicht in Seenot zu geraten.

3 Bootstypen stehen zur Verfügung: dem 38′ Cruiser, einem Mini-Transat, oder einer 45′ Classic-Yacht. Sowie die Welt, als auch die Boote sind dabei so realistisch wie möglich modelliert. Wellen, Wellenverhalten und Wasserfarbe sind der echten Welt so authentisch wie möglich nachempfunden.

Doch nicht nur für Segelexperten ist Sailaway interessant, auch Neueinsteiger in die Segelwelt können hier zu erfahrenen Kapitänen werden.

„Sailaway begann als Experiment, um zu sehen, ob es möglich wäre, ein Segelboot zu schaffen, das auf Änderungen der jeweiligen Segelverhältnisse reagiert„, erklärt Richard Knol, die Ein-Mann-Entwicklungskraft hinter Sailaway, „aber es verwandelte sich bald in ein Vollzeit-Leidenschaftsprojekt, in dem jeder Aspekt des Segelns in möglichst umfangreicher Weise umgesetzt wurde. “

Sailaway wird für 36,99€ erscheinen und ist bereits im Early Access auf Steam spielbar.