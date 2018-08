Sekiro: Shadows Die Twice – Release am 22. März 2019

Activision hat den offiziellen Erscheinungstermin für das neue, von FromSoftware entwickelte Spiel bekanntgegeben: Sekiro: Shadows Die Twice, ein Third-Person-Action-Adventure mit Rollenspiel-Elementen, soll weltweit am 22. März 2019 erscheinen.

Um das zu feiern können Fans auf der Gamescom 2018 Sekiro: Shadows Die Twice anspielen. Das Action-Adventure kann in Halle 7.1, Stand B42-C41 angespielt werden. Außerdem kann die Sekiro: Shadows Die Twice Collector’s Edition ab sofort in ausgewählten Märkten vorbestellt werden. Auch der Start der digitalen Vorbestellungen begann bereits bei ausgewählten Händlern weltweit.

Mit den neuen Gameplay-Details zu Sekiro: Shadows Die Twice wird enthüllt, dass man die prothetischen Werkzeuge des „einarmigen Wolfs“ umbauen kann, um neue Aktionen wie geladene Angriffe freizuschalten. Mit diesen Angriffen erweitern sich die Möglichkeiten, wie man Widersacher bezwingen kann.

Auf der Gamescom 2018 können Interessierte die Features in Sekiro: Shadows Die Twice ausprobieren und einen ersten Vorgeschmack auf bekannte Spiemechaniken erhalten:

Schwertkampf: Der Kern der Kämpfe in Sekiro: Shadows Die Twice besteht aus dem Aufeinanderprallen von Stahl. Die Spieler setzen besondere Schwertkünste ein, um ihre regulären Angriffe zu unterstützen und die feindliche Verteidigung niederzuringen, bevor sie den finalen Schlag ausführen.

Shinobi-Prothesen: Die Spieler können eine Reihe prothetischer Werkzeuge ausrüsten und diese wechseln, um die Schwachpunkte ihrer Gegner zu finden. Außerdem können Werkzeuge wie der Greifhaken eingesetzt werden, um die Erkundung und Durchquerung der Spielwelt zu vereinfachen.

Wiederauferstehung: Diese Kampfstrategie ermöglicht es den Spielern selbst nach einem übereilten Tod an Ort und Stelle wieder zum Leben zu erwachen. Sie kann zum taktischen Rückzug eingesetzt werden, oder um einen Gegner zu täuschen und zur Gegenoffensive überzugehen.

Die Sekiro: Shadows Die Twice Collector’s Edition kann bei ausgewählten Händlern vorbestellt werden und bietet Käufern folgende Sammelobjekte:

Vollversion des Spiels

18 cm große Shinobi-Statue

Karte

Steelbook

Sammler-Artbook

Digitaler Soundtrack

Spielmünzen-Repliken

Sekiro: Shadows Die Twice erscheint für PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Steam und die Xbox One-Gerätefamilie.