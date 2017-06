Serious Sam als Retro-Shooter

Was ist cooler als echter Retro? Richtig! Falscher Retro. Serious Sam’s Bogus Detour ist eine Retro-Neuinterpretation der legendären Spieleserien von Serious Sam.

Frisch aus der Indie-Entwickler-Welt kommt das neue Serious Sam’s Bogus Detour. Mediterrane Schauplätze, gefährliche Biowaffen-Labore und sogar eine mit Technik vollgestopften Mondbasis stehen euch bevor. Dabei zerstört man entweder alles im Alleingang oder zieht mit mit bis drei Freunden in Online-Koop-Schlachten – maximales Chaos garantiert!

Neben dem aktuellen Release-Rabatt werden alle Serious Sam Spiele bis zu 90% reduziert. Also wenn ihr die Spielserie bisher noch nicht kennt, habt ihr hier die Chance sie kennen zu lernen.