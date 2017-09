Seven: The Days Long Gone @GC17

Das Genre der isometrischen RPGs (Diablo, Lara Croft and the Temple of Osiris) bekommt zwar nicht so regelmäßig Nachschub, wenn dann aber etwas kommt, darf man oft mit einem guten Game rechnen. Seven: The Days Long Gone gehört zu diesen isometrischen RPGs und versucht obendrauf noch neues ins Genre zu bringen. Mehr dazu erfahrt ihr in diesem Bericht zur Gamescom.

Seven: The Days Long Gone spielt in der Zeit nach der Apokalypse. Die Menschen konnten sich ihre Technik zu einigen Teilen erhalten, doch auch mittelalterliche Praktiken und vor allem Denkweisen sind wieder in den Vordergrund gerückt. Ihr seid der Dieb Teriel der überwiegend durch Auftragsarbeiten über die Runden kommt. Ob ihr dabei klassisch das Schleichen vorzieht oder lieber offensiv in den Kampf geht, ist euch überlassen. Aber achtung! Je nachdem wie ihr eine Sache angeht, ändern sich auch die Reaktionen der umstehenden Menschen und die Konsequenzen eurer Handlung kann sich auf den Spielverlauf auswirken.

Als Dieb könnt ihr euch natürlich Techniken wie Taschendiebstahl und Schlösserknacken bedienen. Ihr habt aber auch eine kleine Bohrmaschine, mit der ihr Schlösser zwar schnell öffnen könnt, aber dafür auch eine Menge Lärm macht. Bei euren diebischen Aktionen müsst ihr auch darauf achten, dass euch niemand beobachtet. Werdet ihr entdeckt, gibt es selbstverständlich Ärger. Damit ihr nicht blind jedem Passanten die Hosen leeren müsst, um ein bestimmtes Item zu finden, gibt es den Sense-Modus. Hier könnt ihr das Inventar eures Opfers anschauen, bevor ihr zur Tat schreitet. Ihr seht auch die Statuswerte eurer Gegner und könnt entscheiden, ob es sich für euch lohnt in einen offenen Kampf überzugehen. Praktischerweise sehr ihr auch, in welche Richtung eure Opfer schauen. So könnt ihr euch gut anschleichen, sie von hinten erdrosseln oder einfach nur heimlich ihre Taschen ausleeren. Und wer ein wenig ungeduldig ist oder gleich den ganzen Tagesablauf seiner Opfer sehen möchte, kann die Zeit vorspulen und muss nicht ewig im Spiel warten.

Im Gegensatz zu vielen anderen isometrischen RPGs habt ihr weder klar abgetrennte Level, noch schlauchförmige Areale die ihr nach dem durchqueren nie wieder betreten werdet. Seven hat stattdessen eine offene Welt, die in sieben Sektoren unterteilt ist. Möchtet ihr in einen neuen Sektor, könnt ihr euch dafür entweder ein teures Visa kaufen, oder ihr schleicht euch in den neuen Sektor, solltet dann aber eher unauffällig sein. Es gibt auch die Möglichkeit ein Visa bei verschiedenen Personen zu stehlen. Allerdings bleibt das Risiko, bei den Pass-Kontrollen erwischt zu werden. Wer sich schnell von einem Gebiet ins nächste fortbewegen möchte, muss dafür erst einmal die „Overseer“, große Server die in den verschiedenen Gebieten stehen, hacken und somit die Schnellreise-Funktion freischalten. Ihr werdet in Seven zum einen die Cyberpunk-Hauptstadt Hallard besuchen oder die Gefängnisinsel Peh aber auch Wälder und Sümpfe gibt es zu erkunden. Das besondere an der offenen Welt ist, dass sie nicht nur auf einer Ebene erkundet werden kann, sondern auch in der vertikalen auf mehreren Ebenen. Ihr habt also wie in einem 3D-RPG verschiedene höhen und tiefen, die ihr erkunden könnt. Das neu eingeführte System mit den verschiedenen Schichten ist wirklich kreativ und wird sicher für frischen Wind im Genre sorgen.

Ähnlich wie in Assassin’s Creed könnt ihr Gebäude und Objekte in der Umgebung heraufklettern und so an Höhe gewinnen. Über schmale Stege könnt ihr somit zum Beispiel ein gut bewachtes Gebiet durchqueren oder euch auf eure Gegner stürzen. Dafür müsst ihr euch vorsichtig und präzise fortbewegen, denn die Steuerung selbst soll auch sehr präzise sein. Selber ausprobieren konnten wir das leider noch nicht. Die Welt hat teilweise aber auch so viele Schichten, dass ihr euch den Hals brecht, wenn ihr an einer ungünstigen Stelle herunterfallt. Und da ist das Spiel aktuell noch relativ gnadenlos und lässt euch beim Ableben den Autosafe-Spielstand laden. (Das wird aber evtl. noch geändert, so dass man nach einem Tod gleich wieder im Spiel weitermachen kann). Theoretisch könnt ihr auch schon zu Beginn überall hin. Eure Stärke wird jedoch von eurer Ausrüstung und euren Waffen bestimmt, so dass es manchmal erst Sinn macht ein Gebiet zu besuchen, wenn ihr vernünftig ausgerüstet seid.

Aktuell sind etwa 30 Stunden Spielzeit geplant (Man darf natürlich wieder damit rechnen, dass der Spieler länger brauchen wird, als der Entwickler, der das Spiel schon auswendig kennt). Bisher gibt es 72 Quests, wovon 12 Quests die Hauptstory abbilden. Seven: The Days Long Gone soll noch dieses Jahr für den PC erscheinen. Vielleicht wird später noch eine Konsolenversion mit erweiterten Content veröffentlicht. Dazu gibt es aber noch keine konkreten Pläne.