Seven: The Days Long Gone – Stealth-Trailer veröffentlicht

Das am 1. Dezember für PC erscheinende Seven: The Days Long Gone von Fool’s Theory und IMGN.PRO verbindet klassische RPG-Elemente mit Stealth-Gameplay und einem neuartigen Bewegungs- und Klettersystem.

Nach dem letzten Trailer, der das Bewegungssystem vorgestellt hat, setzen die Entwickler ihre Reihe an Gameplay-Videos mit einer Vorstellung der Stealth-Mechaniken fort.

In Seven: The Days Long Gone bleibt es den Spielern überlassen, wie sie Probleme angehen und schwierige Situationen meistern wollen. Protagonist Teriel ist nicht nur ein hervorragender Hacker, Taschendieb und Meister der Verkleidung – mit einem Arsenal an Gadgets, wie Rauchbomben und Betäubungsminen, lassen sich gekonnt Hinterhalte legen und Gegner täuschen. Ein echter Meisterdieb beweist dabei Geduld, da Tageszeit und Wetterkonditionen bei einem erfolgreichen Coup eine entscheidende Rolle spielen.