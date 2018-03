Shadow of the Tomb Raider – Release am 14. September 2018

Square Enix hat bekanntgegeben, dass Shadow of the Tomb Raider am 14. September 2018 für Xbox-Konsolen, PlayStation 4 und Windows erscheinen wird. Weitere Informationen zum Spiel sollen am 27. April 2018 veröffentlicht werden.

Das Tomb Raider-Franchise hat sich weltweit über 63 Millionen Mal verkauft. Das erste Spiel führte zu einer der bisher erfolgreichsten Videospielfilmadaptionen. Die Neuauflage von 2013 inspirierte einen neuen Blockbuster-Film, der den für das Spiel typischen, actionreichen Überlebenskampf ins Kino bringt.

Die Protagonistin Lara Croft ist seit über zwei Jahrzehnten eine berühmte Ikone der Popkultur. Die neuste Veröffentlichung, Rise of the Tomb Raider, erhielt über 100 „Best of“-Auszeichnungen und Nominierungen.

Den aktuellen Teaser zum neu angekündigten Serienteil Shadow of the Tomb Raider findet ihr gleich anschließend an diesen Artikel.