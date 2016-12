Shadow Warrior 2 – Kostenloser DLC The Way of the Wang verfügbar

Flying Wild Hog spendieren ihrem Titel Shadow Warrior 2 ein gratis DLC! Der kostenlose DLC The Way of the Wang bringt neue Features und Inhalte. Bilder, den Trailer und Infos findet ihr hier.

Lo Wang kriegt wieder Arbeit. Im kostenlosen DLC The Way of the Wang für Shadow Warrior 2 bringt euch einen neuen Bereich im Spiel. In diesem Abschnitt warten sieben spezielle Herausforderungen mit besonderen Belohnungen auf euch.

Dabei könnt ihr neue Crafting-Fähigkeiten, erweiterte Waffenslots und die Verbesserungen der Basiswaffen freispielen. Für die letzte Mission gibt es die Fist of Gozu-Waffe. Obendrauf gibt es drei neue „Insane“-Schwierigkeitsgrade und fünf zusätzliche Achievements als Teil des DLC-Pakets.

“Es ist einfach ein Fakt, dass Shadow Warrior 2 für Flying Wild Hog und Devolver Digital ein großer Erfolg war und wir im Moment nicht mehr mit dem ganzen Geld umgehen können. Unser Team an tödlichen, aber gleichzeitig auch mit finanzieller Verantwortung ausgestatteten Ninja-Buchhaltern, hat mich dazu angewiesen, den The Way of the Wang-DLC kostenlos herzugeben und es dann von der Steuer abzusetzen. Also, greift zu, ihr billigen Freibiergesichter!“, sagt Fork Parker, CFO bei Devolver Digital

Den Trailer zum DLC gibt es hier:

Shadow Warrior 2 ist aktuell mit einem 25% Preisnachlass auf Steam und GOG für den PC erhältlich.