Shroud of the Avatar – Neue Gameplay Videos veröffentlicht

Herausgeber Travian Games und Richard Garriotts Studio Portalarium haben zwei neue Videos veröffentlicht, in denen sie das kooperative Gameplay und die Fantasywelt des Fantasy-Multiplayer-RPGs Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues vorstellen.

Ab sofort ist außerdem eine kostenlose Probeversion, in der Spieler einen umfassenden ersten Blick auf das Spiel werfen können, direkt über die offizielle Website des Spiels als Download erhältlich.

Als Fantasy-Multiplayer-RPG verknüpft Shroud of the Avatar viele der Features, die der Ultima-Serie zu ihrem Erfolg verhalfen. Dies umfasst Elemente wie die große Bewegungsfreiheit in einer lebendigen Fantasy-Welt mit einem spielergesteuerten Handwerks- und Wirtschaftssystem sowie einen Aufstiegspfad, bei dem Spieler auf Grundlage ihrer Tugend vor moralische Entscheidungen gestellt werden.

Die Spielhandlung wurde in Zusammenarbeit mit dem Fantasy-Autor Tracy Hickman verfasst. Spieler können entweder im Alleingang oder mit Freunden spielen, ihre eigenen Unterkünfte oder sogar ganze Städte besitzen und sich einer der vielen verschiedenen Gilden im Spiel anschließen.

Shroud of the Avatar erscheint weltweit am 27. März 2018.