Sieger der ESL Wintermeisterschaft 2016 in Duisburg gekürt

Am vergangenen Wochenende hat die Königsklasse im deutschen eSport – die ESL Meisterschaft – zum 15. Mal die deutschen Meister der Wintersaison gekürt.

Mehr als 1000 Menschen waren über das Wochenende in den Landschaftspark Nord nach Duisburg gepilgert, um gemeinsam mit den Spielern und anderen Fans ein turbulentes 2016 gemütlich ausklingen zu lassen. Nach spannenden Spielen in den Disziplinen Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends und FIFA 17, haben sich die folgenden Teams und Spieler einen unvergesslichen Moment in der deutschen eSport-Historie gesichert:

CS:GO: “ALTERNATE aTTaX”

“ALTERNATE aTTaX” LoL: “Iguana eSports”

“Iguana eSports” FIFA 17: Mohammed “Mo” Harkous

Das Counter-Strike Team von ALTERNATE aTTaX sichert sich somit nicht nur den ersten Meisterschaftstitel seit 2012, sondern holt obendrein wieder einmal den Sieg in der Gebläsehalle. Bereits 2006 war die ESL hier in Duisburg zum ersten Mal zu Gast – damals mit den Intel Friday Night Games im Rahmen der ESL Pro Series. ALTERNATE aTTaX gewann damals nach dem Stop in Duisburg zusätzlich die Finalspiele in Köln und besitzt aktuell 12 Meistertitel. Ebenfalls nicht zum ersten Mal mit der Schale der ESL Meisterschaft in der Hand war der talentierte FIFA 17 Progamer Mohammed “Mo” Harkous. Er setzte sich eindrucksvoll gegen seine Kontrahenten durch und durfte sich zum zweiten Mal in diesem Jahr von den Fans in Duisburg feiern lassen. Iguana eSports hingegen machten sich als Herausforderer einen Namen, indem sie die Favoriten von EURONICS Gaming im Finale bezwangen und sich ihren ersten Titel in der ausverkauften Gebläsehalle sichern konnten.

Die ESL gratuliert den amtierenden deutschen Meistern zu ihren Leistungen und bedankt sich bei allen Zuschauern, die vor Ort für eine gute Stimmung gesorgt haben. Die Frühlingssaison der ESL Meisterschaft startet voraussichtlich im Februar oder März.