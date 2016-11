Simulation „Beholder“ erscheint am 09. November auf Steam

Alawar und Warm Lamp Games haben angekündigt, dass die dystopische Simulation „Beholder“ am 09. November für PC, Mac und Linux auf Steam erscheinen wird. Man spielt in Beholder Carl, einen staatlichen Vermieter, der in einem totalitären Staat lebt und dort Mieter ausspioniert, diese abhört und Wanzen sowie Kameras installiert um Profile von Abgehorchten zu erstellen, die ein Komplott gegen den Staat geplant haben könnten.

“Jede Entscheidung in Beholder hat eine direkte Konsequenz zur Folge, da man in einer dystopischen Zukunft lebt, wo ein totalitärer Staat dein Leben besitzt, es repressive Gesetze gibt, es totale Überwachung und nichts Privates gibt”, sagt Evgeny Sister, Produzent bei Alawar. “Jede Tätigkeit in Beholder erfordert eine moralische Entscheidung – verrätst du als Familienmensch einen Arzt, der nebenbei ein Untergrund-Revolutionär ist? Aber was, wenn er der einzige ist, der dein krankes Kind wieder gesund kriegen kann?”

Als der staatlich angestellte Carl besitzt man ein Haus, in dem es die Hauptaufgabe ist, neuen Mietern ihre Unterkunft schmackhaft zu machen. Denn diese Mieter wissen nichts von Carls geheimen Motiven seiner Staatsarbeit und so werden die Mieter rund um die Uhr überwacht, egal ob sie ausspioniert oder mit Wanzen abgehört werden. Denn in weiterer Folge werden Profile von ihnen erstellt und bei Auffälligkeiten werden diese Mieter sofort an staatliche Autoritäten gemeldet.

Beholder ist stark von George Orwell’s „1984“ inspiriert und die philosophische Erzählweise ermöglicht viele Fragen rund um problematische Probleme von sozialen und moralischen Themen, die stark von Entscheidungen beeinflusst werden und diese ihrerseits auch beeinflussen.