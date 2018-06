Sony auf der E3: The Last of Us Part II, Death Stranding, und mehr

Natürlich ist auch Sony auf der E3 vertreten und natürlich zeigt der Publisher was er zu bieten hat. Neben einen Nachfolger zu The Last of Us wurden auch vollkommen neue Spiele angekündigt.

The Last of Us Part II

Der erste Teil hat eine große Fangemeinde erschaffen und diese freut sich auch bereits auf den kommenten Part II. Der fast 12-minütige Gameplay-Trailer zeigt dabei schon einiges, auf das wir uns freuen dürfen: Eine tiefgründige Story, furchteinflössende Gegner und eine hoher Realismus in einer postapokalyptischen Welt.

Ghost of Tsushima

Japan zur Zeit der Samurai-Krieger übt eine große Faszination auf viele von uns aus. Ghost of Tsushima lässt euch genau diese Periode der Menschheit miterleben. Dabei experimentiert das Spiel eindrucksvoll mit Licht- und Farb-Effekten.

Death Stranding

Das Spiel hat mit seinem Ankündigungstrailer vor einiger Zeit schon für Auffregung gesorgt. Der Gameplay-Trailer zeigt hierbei schon etwas mehr von dem furchteinflössenden Action-Spiels.

Marvel’s Spider-Man

Marvel Fans aufgepasst, denn Spider Man ist wider in der Stadt. Das Gameplay präsentiert sich actiongeladen, humorvoll und voll mit Gegner. Da kitzelt unser Spinnensinn.

Control

Actionreich und Übersinnlich präsentiert sich Control in seinem E3 Trailer. Zwar wirkt dieser nicht wirklich überzeugend, aber vielleicht wird es ja die Überraschung kommenden Jahres?

Nioh 2

Nioh hat Fans auf der ganzen Welt gefunden. der zweite Teil setzt das Gemisch aus Horror und Samurai entsprechend fort und wartet förmlich auf euch erkundet zu werden.

Trover Saves the Universe

Verrückt, bunt und eine Spur von Rick and Morty findet ihr in dem Adventure. Justin Roiland, einer der beiden Schöpfer der Rick and Morty Serie, hat höchstpersönlich bei diesem Spiel mitgewirkt. Der Trailer spiegelt den entsprechenden Humor wunderbar wieder.

Resident Evil 2: Remake

Der Horror-Klassiker kommt zurück auf die Bildschirme. Dabei wurde die Grafik ordentlich überarbeitet und zeigt Details wie nie zuvor.

Déraciné

Der VR-Titel kommt aus dem Entwicklerstudio FormSoftware, welche sich bereits durch Bloodborne ausgezeichnet haben. Ihr seid die Seele eines jungen Mädchens und müsst die Welt auf euer Dasein aufmerksam machen.