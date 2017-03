Sparc – Virtual Sport für Virtual Reality

CCP Games kündigt Sparc, das ganzkörper Sportspiel für Virtual Reality an! Erste Infos zu den Features, den unterstützenden Plattformen und den Trailer, findet ihr hier.

Nur langsam wachsen Virtual Reality Spiele aus ihren Kinderschuhen heraus. Mit Sparc von CCP Games soll das nächste paar Schuhe angezogen werden. In diesem Sportspiel, exklusiv in VR spielbar, tretet ihr lokal oder online gegen die Community in schnellen ganzkörper VR-Sportspielen an. Aktuell befindet sich Sparc in Entwicklung für Oculus Rift, HTC Vive und PlayStation VR. Der Release ist für 2017 geplant.

Mit den Motion-Controllern werft ihr Projektile auf euren Gegner. Selber müsst ihr seinen Geschossen ausweichen, sie Blocken oder Reflektieren. Gespielt wird Eins-gegen-Eins mit einem Freund oder gegen jemanden aus der Online-Community durch das Matchmaking-System.

Wollt ihr euch eine Pause gönnen, könnt ihr euch andere Matches in VR anschauen, während ihr in der Courtside – ein freies Areal zum Zuschauen in VR oder über den Bildschrim – auf euer nächstes Match wartet. Sparc enthält auch mehrere Spielmodi für zwei Spieler, Single-Player Herausforderungen und Übungsmodi. Um euch von der Masse abzuheben, warten eine Reihe von Anpassungs- und Individualisierungsoptionen.

„After our early experiments with standing VR gameplay, we were excited by the idea of building an original sport designed for the current generation of VR hardware. We’ve designed Sparc so that players can express and improve their skill through their physical actions. Ultimately, we want players to think of Sparc as a virtual court in their living room where they can meet and compete with other players from around the world.“, so Morgan Godat, Executive Producer bei CCP Atlanta.

Für den ersten Eindruck könnt ihr euch den offiziellen Ankündigungs-Trailer anschauen:

Sparc erscheint in 2017 für Oculus Rift, HTC Vive und PlayStation VR.