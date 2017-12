STAR OCEAN – THE LAST HOPE – 4K & Full HD Remaster ab sofort erhältlich

Square Enix freut sich, Spieler mit STAR OCEAN – THE LAST HOPE – 4K & Full HD Remaster auf eine galaktische Abenteuerreise zu schicken.

Das Prequel zum ersten STAR OCEAN-Spiel wurde in Zusammenarbeit mit tri-Ace entwickelt und wurde in Full HD neu aufgelegt. 4K-Unterstützung sowie PC-Tastatur-/Maus- und Controller-Unterstützung wurden hinzugefügt. STAR OCEAN: THE LAST HOPE nimmt Spieler mit auf eine Reise durch das Universum. In der fesselnden, intergalaktischen Geschichte befindet sich die Menschheit auf der Suche nach einem neuen Zuhause fernab der Erde. Der neu aufgelegte Titel mit strategischen Echtzeit-Kämpfen enthält ebenfalls ein tiefgehendes Crafting-System für Gegenstände, ein Dialog-System, das die Beziehungen zwischen den Charakteren vertieft sowie das aufregende Blindside-Kampfsystem, das Ausweichen und Angriff zu rasanten Kampfbegegnungen kombiniert.

Star Ocean: The Last Hope ist als vollständige Full HD-Neuauflage mit 4K-Auflösung ab sofort für die PlayStation 4 und den PC über STEAM erhältlich.