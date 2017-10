Star Ocean: The Last Hope bekommt einen 4K Remaster

Aus alt mach neu. Die Star Ocean Reihe ist mittlerweile auch eine der traditionellen japanischen Rollenspielreihen. Diesmal gibt es jedoch keinen neuen Teil, stattdessen wird auch hier auf die inzwischen äußerst beliebte Remasterei gesetzt.

Star Ocean: The Last Hope erzählt die Vorgeschichte der allerersten Star Ocean-Episode. Das Spiel erscheint in einer vollständigen HD-Neuauflage mit angepasster Steuerung.

Star Ocean typisch geht es auf eine Reise durch das Universum, auf der die Menschheit auf der Suche nach einer neuen Heimat ist.

Der neu aufgelegte Titel mit strategischen Echtzeit-Kämpfen enthält ebenfalls ein tiefgehendes Crafting-System für Gegenstände, ein Dialog-System, das die Beziehungen zwischen den Charakteren vertieft sowie das aufregende Blindside-Kampfsystem, das Ausweichen und Angriff zu rasanten Kampfbegegnungen kombiniert.

Der Remaster von Star Ocean: The Last Hope erscheint am 28.11.2017 für die PS4 und Steam, die 4K Auflösung wird jedoch nur auf der PS4 Pro und dem PC verfügbar sein.