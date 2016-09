Star Wars Identities – Noch bis 16. April 2016 im MAK Wien

Nur noch 3 Wochen gibt es die Gelegenheit, die beliebte Ausstellung in Wien zu besuchen. Star Wars Identities – hat sich in Wien als absoluter Publikumsmagnet erwiesen und zog seit dem ersten Tag die BesucherInnen in seinen Bann. Nur noch bis 16. April gastiert die einzigartig interaktive Sammlung in Österreich!

Neue Öffnungszeiten bis Mitternacht!

Aufgrund des Besucheransturms kurz vor Ende der Spielzeit wurden die Öffnungszeiten nun etwas erweitert! Nachtschwärmer können an Freitagen und Samstagen bis 24h die Ausstellung besuchen um Darth Vader und Yoda einen nächtlichen Besuch abzustatten.

Die Ausstellung ist bis Mitternacht geöffnet, letzter Einlass ist 22:00h!

Eine Auswertung der Wiener Star Wars Identität!

Die interaktive Identitätserstellung war das Highlight für viele WienerInnen.

Allzu mutig waren diese allerdings nicht, die Mehrheit wählte die Spezies „Mensch“ als Avatar und war durchwegs auf der guten Seite der Macht angesiedelt.

Mehr als 70% der Besucher erteilten der Verführung durch Darth Vader eine Absage und wählten die „Helle Seite“. Bemerkenswert ist, dass über 11% den kleinen Druiden R2D2 als Mentor wählten, das war in keiner anderen Stadt so ausgeprägt!

Hier lest ihr unseren Bericht zur Ausstellung.