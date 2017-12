Steep: Road to the Olympics – Launch-Trailer veröffentlicht

Ubisoft veröffentlichte heute den Launch-Trailer zu Steep Road to the Olympics, der neuesten Erweiterung für das Open-World-Action-Sportspiel (veröffentlicht im Dezember 2016). Steep Road to the Olympics ist seit dem 5. Dezember für Playstation 4 (enthält erweiterte Funktionen für PS4 Pro), Xbox One (enthält erweiterte Funktionen für Xbox One X) und Windows PC erhältlich.