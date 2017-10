Steep- Road to the Olympics: Preview-Special veröffentlicht

Ubisoft veröffentlichte ein neues Video zum kommenden DLC zu Steep – Road to the Olympics.

Ubisoft veröffentlichte ein neues Video zu Steep – Road to the Olympics. Passend zur anstehenden Winterolympiade 2018 in Süd Korea werden die Spieler mit dem neuen DLC für Steep echtes Olympia-Feeling erleben. Das Preview-Special gibt einen ersten Eindruck, welche neuen Disziplinen und Abfahrten auf die Fans des Wintersports warten.

Im Storymodus von Steep – Road to the Olympics werden Spieler einen jungen Athleten auf seiner Reise begleiten, der erste Athlet zu werden, der bei Olympischen Winterspielen in 3 Freestyle-Events (Big Air, Half Pipe und Slopestyle) Gold gewinnt. Der Wettkampf findet in den einzigartigen Bergen Südkoreas statt, wo die Olympischen Winterspiele PyeongChang 2018 kommenden Februar abgehalten werden. Spieler werden zudem die Berge Japans erkunden können, um durch Pulverschnee und außergewöhnliche Umgebungen zu carven. Steep- Road to the Olympics erscheint am 05. Dezember 2017 für alle gängigen Plattformen.