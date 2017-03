Surf World Series – Erstes Gameplay Video erschienen

Der britische Entwickler Climax Studios hat das erste Gameplay Video für Surf World Series veröffentlicht. Der leitende Produzent Jamie Fisher kommentiert im Video Gamplay, Anpassungen und vieles mehr.

In Surf World Series meistern Spieler mit ihrem Surfboard unter den Füßen Wellen und sollen das Spiel durch adrenalingeladenen Arcade-Stil erleben. Sie reiten Monsterwellen in fünf Surfgebieten rund um die Welt, inklusive den sonnigen Stränden Hawaiis und den felsigen Küsten Portugals. Dabei können Wellenreiter in 45 Einzelspieler-Herausforderungen oder online gegen bis zu 15 Spieler in drei Multiplayer-Modi antreten.

Das Surfspiel wird 2017 für PS4, Xbox One und PC herauskommen.