Surviving Mars Trailer erschienen

Pioniere aufgepasst! Wolltet ihr schon immer einmal einen anderen Planeten besiedeln, aber Raketen sind euch zu langsam? Dann dürft ihr euch auf Surviving Mars freuen.

Die Aufbau-Simulation soll noch im Frühjahr 2018 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Dabei ist es eine Mischung aus Städtebausimulation und Survival-Game. Ihr übernehmt die Kontrolle über eine gesamte Kolonie auf dem Mars und lebt den Traum eines jeden Raumfahrers. Aufbau und Erhalt der Station ist dabei das A und O. Schaut euch den neuen Trailer an und werft einen Blick in die Sicherheitskuppeln, den Domen.

Dabei werden die Entwickler Haemimont Games, welche unter anderem für die Tropico-Reihe bekannt sind, von dem Publisher Paradox Interactive unterstützt. Beide wissen, was es heißt, eine gute, spaßige Simulation auf die Beine zu stellen. Wir dürfen also gespannt sein.