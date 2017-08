Team 17 präsentiert drei neue Spiele auf Gamescom

Das auf der Gamescom neue Spiele präsentiert werden, ist normal. Team 17 lässt sich diese Chance aber nicht entgehen und kündigt nicht eins, nicht zwei, sondern gleich drei neue Spiele an, inklusive neuer Trailer.

Gensis: Alpha One

Ein Gemisch aus Star Trek, Doom und Spore erwartet hier die Spieler. Als Captain eines Raumschiffes stürzt ihr euch ins unbekannte Weltall. Nicht nur, dass ihr hier euer Schiff ausbauen könnt, müsst ihr auch noch Allerhand Alienangriffe abwehren. Durch die gewonnene DNA könnt ihr diese Mischen und neue Kreaturen klonen. Das Ziel: Ein neues Zuhause finden. Genesis: Alpha One erscheint 2018 für PC, Xbox One und PS4.

Sword Legacy: Omen

Freunde des Action-Rollenspieles aufgepasst! In Sword Legacy: Omen ist es euer Ziel das verloren geglaubte Schwert Excalibur zu finden. Euch erwarten actionreiche rundenbasierte und taktische Kämpfe. Dabei könnt ihr die Umgebung zu euren Vorteil nutzen und so die Gegner in die Flucht schlagen. Das Spiel erscheint noch 2017 für PC.

Yoku’s Island Express

In dem ungewöhnlichen Plattformer seid ihr der winzige Postbote Yoku. In der Openworld könnt ihr Geheimnisse der Insel Mokumana entdecken, den Bewohnern helfen, alte Gottheiten erwecken und Vieles mehr. Yoku’s Island Express erscheint 2018 für Xbox Obe, PS4, Nintendo Switch und PC.