The Alchemist and the Mysterious Journey: neue Screenshots und Charakter

KOEI TECMO hat ein paar neue Screenshots zum kommenden Rollenspiel The Alchemist and the Mysterious Journey veröffentlicht. Auf diesen sieht man etwas mehr von der Welt, außerdem wird ein neuer Charakter vorgestellt.

Revy heißt der gute Mann, viel mehr ist über ihn leider noch nicht bekannt. Dafür können wir schon jetzt einen Blick auf einige der uns erwartenden Kostüme werfen. Diese sehen nicht nur schick aus, sondern werden auch eine große Rolle spielen, denn dank ihnen kann man beispielsweise bestimmtes Terrain besser bewältigen oder findet mehr Gegenstände. Zusätzlich wird es in den verschiedenen Gegenden des Spiels kleine oder große Herausforderungen, die dann das weitere Spiel vereinfachen (wenn man sie denn schafft). Die Reparatur einer beschädigten Brücke führt so zu einem leichteren Zugang zur gegenüberliegenden Seite, eine alternative Route hingegen kann zur Entdeckung nützlicher Handwerks-Materialien führen.