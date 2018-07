The Big Indie Fest @ Reversed: Neues Event in Wien

Über 4 Tage hinweg, vom 05. bis 08. Juli (07. und 08. Juli für die Öffentlichkeit zugänglich), werden im Museumsquartier in Wien Themen wie Business, Wissenstransfer und Workshops besprochen, sowie neue Games getestet. Es werden insgesamt über 4000 Besucher am Wochenende im Museumsquartier erwartet. Solltet ihr Interesse an Indie-Spielen haben, dann dürft ihr euch dieses Event nicht entgehen lassen. Der Eintritt ist kostenlos. Für mehr Informationen, folgt dem beigefügtem Link