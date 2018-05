The Crew 2 – Neue Videos zeigen Entwicklungsprozess und Vielfalt

Ubisoft hat zwei neue Videos zu The Crew 2 veröffentlicht in denen ein Blick auf die Vielfalt an Aktivitäten, Fahrzeugen und Anpassungsfunktionen geworfen wird.

Außerdem wird den Fans ein Einblick in die Entstehung und Entwicklung der Spiel- und Rennwelt ermöglicht. The Crew 2 wird von Ivory Tower für PC, PS4 und Xbox One entwickelt und soll am 29. Juni 2018 erscheinen.