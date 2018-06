The Crew 2: Open Beta läuft vom 21. bis 25. Juni

Ubisoft kündigte im Rahmen der Electronic Entertainment Expo (E3) eine Open Beta von The Crew 2 an. Alle Informationen zur kommenden Beta bekommt ihr direkt bei uns!

Die Open Beta führt euch in die Spielwelt ein und stellt euch die verschiedenen Regionen, Städte und Motorsport-Aktivitäten vor. Während ihr Missionen zu Land, zu Wasser und in der Luft erfüllt, schaltet ihr im Rahmen der ersten beiden Level neue Disziplinen und Fahrzeuge frei und gewinnt immer mehr Follower dazu. Genau wie das am 29. Juni erscheinende Spiel kann die Open Beta als Einzelspieler oder mit bis zu drei Freunden gleichzeitig auf der gleichen Plattform gespielt werden.

Die Open Beta von The Crew 2 steht euch vom 21. Juni um 10 Uhr bis zum 25. Juni um 10 Uhr für PlayStation, Xbox One und Windows PC zur Verfügung. Der Pre-Load ist ab sofort möglich.