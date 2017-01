The Flame in the Flood: CE erscheint am 17.01. für PlayStation 4

The Molasses Flood und Curve Digital veröffentlichen die Complete Edition von The Flame in the Flood am 17. Januar für PlayStation 4. Diese exklusive Edition für die PlayStation 4 enhält bisher unveröffentlichte Entwickler-Kommentare (mit Einblicken in die Entwicklung und das Design des Spieles), ein dynamisches Theme sowie zwei neue Avatare.

The Flame in the Flood wurde letztes Jahr bereits für PC und Xbox One veröffentlicht und erhielt einige Auszeichnungen wie etwa den Game Informer’s “Best Game Soundtracks of 2016” -und den GameRant’s “Best 2016 Video Games You Didn’t Play”-Award. Das Spiel wird konstant von The Molasses Flood weiterentwickelt, einem Team mit Veteranen von The likes of Irrational, Harmonix and Bungie. Gemeinsam wurden bereits die BiosShock Spiele, Rock Band, Guitar Hero und die Halo Serie entwickelt.