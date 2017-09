The Flame In The Flood kommt auf die Switch @GC17

Das Survival-Game The Flame In The Flood kommt im Oktober auf die Nintendo Switch. Auf der Gamescom haben wir mit dem Gründer des Studios „The Molasses Flood“ Forrest Dowling gesprochen und uns die Nintendo Switch-Version schon einmal angeschaut.

The Flame In The Flood erschien bereits auf dem PC und anderen Konsolen und soll im Oktober auch auf die Nintendo Switch kommen. In diesem Survival-Game schlüpfst du in die Rolle eines jungen Mädchens, welches in der überschwemmten USA einer post-post-apokalyptischen Zeit (also in der Zeit nach der Post-Apokalypse) ums überleben kämpft. Ihr einziger Gefährte ist dabei ein alter Jagdhund, der zwar nicht mehr zum jagen zu gebrauchen ist, aber trotzdem noch sein Bestes gibt. Um in der überschwemmten Welt zu überleben, reicht es nicht ein Lager aufzuschlagen. Nein, du musst ständig in Bewegung bleiben um neue Ressourcen zu finden. Dafür hast du ein Floß, mit dem du von Landstück zu Landstück durch die reißenden Fluten reisen kannst. Im Gegensatz zu anderen Survival-Games kommt es hier nicht darauf an ein Lager zu bauen und dieses kontinuierlich zu vergrößern, sondern eher immer wieder neue Situationen zu meistern und sich in neuen Gegenden zurechtzufinden. Dieser Ansatz ist definitiv sehr frisch und abwechslungsreich.

Da man sich mit Hilfe eines Floßes fortbewegt, ist es nicht möglich zu bereits besuchten Stellen wieder zurückzukommen. Du musst also mit deinen Ressourcen gut umgehen und jedes Fleckchen Erde genau untersuchen. Auf deinem Weg flußabwärts wirst du hin und wieder auch auf Anlegestellen treffen, an denen sich andere Menschen aufhalten. Diese tauschen oder verkaufen dir wichtige Gegenstände. Wie es sich für ein Survival-Game gehört, hast du auch nur begrenzt Platz in deinem Rucksack. Die Items sind auch eher realistisch gehalten. Es ist dir, als körperlich eher schwache Person, also nicht unbedingt Hilfreich wenn du einen Wolf oder einen Bären im offenen Kampf gegenüberstehst. Stattdessen musst du mit Geschick und Fähigkeit überlegen, wie du an Nahrung kommst. Dabei solltest du eher defensive Strategien anwenden: Fallen bauen, wegrennen oder sogar giftige Schlangen in die nähe eines Wolfes locken um ihn zu besiegen. Auch das Wetter kann dir einen Strich durch die Rechnung machen. Bist du etwa nass und wirst langsam Krank, verlierst du natürlich deine Kraft und bist angreifbarer. Im Falle deines Todes ist das Spiel natürlich vorbei. Es gibt aber Unterschiede, jenachdem welchen Modus du spielst.

In The Flame In The Flood gibt es einen Story-Modus, in denen du dich durch verschiedene Level schlägst. Alle Level im Spiel sind prozedural generiert, so wirst du jedes mal eine etwas andere Welt vorfinden und aufs neue dein Glück versuchen. Stirbst du im Story-Modus, musst du zwar das Level von vorne beginnen, dafür behälst du deine Items. Im Gegensatz zum Endlos-Modus sind die Level auch durch eine vorgegebene Zahl an Inseln in ihrer Länge begrenzt. Der Endlos-Modus hingegen ist etwas für die Survival-Veteranen. Je länger man spielt, desto schwieriger wird es Ressourcen zu finden. Man muss definitiv kreativ werden um Feinde zu besiegen und sich seine Items gut einteilen, wenn man auf dem Floß die immer länger werdenden Reisen zur nächsten Insel antritt.