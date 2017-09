The Last Crown: Blackenrock @GC17

Auch für Advenutre-Fans hatte die Gamescom etwas zu bieten. Die The Last Crown Serie bekommt mit Blackenrock einen umfangreichen Nachfolger, der definitiv das Herz schneller schlagen lässt.

Die Adventure-Serie The Last Crown sorgt schon seit 2008 für ein wenig Gruselstimmung. Im Oktober, nach vier Jahren Entwicklungszeit, erscheint nun ein weiterer Teil: Blackenrock. Selbst wenn ihr die Vorgänger nicht gespielt habt, werdet ihr den neuen Teil ohne Probleme spielen können. In diesem Point and Klick Adventure führt es den Geisterjäger Nigel Danvers und seine Kollegin Lucy Reubans erneut in die verschrobene Hafenstadt Saxton. Dort müssen die beiden die mysteriöse Geschichte die Insel Blackenrock und viele weitere Rätsel lösen.

Blackenrock verspricht viel: Über 50 Spielstunden dürft ihr in das Lösen von Rätseln rund um paranormale Aktivitäten in Saxton und der Insel Blackenrock investieren. Über 60 verschiedene Aktenfälle und viele Nebenmissionen wollen gelöst werden. Im Gegensatz zu den älteren Lost Crown Spielen wird Blackenrock dabei viel offener als es für ein Adventure üblich ist. Blackenrock soll mehr wie ein RPG werden und öffnet daher den linearen Ablauf um Platz für ein wenig Individualität zu lassen. Ihr könnt somit mehrere Quests gleichzeitig verfolgen und der Fortschritt in der ein oder anderen Quest bringt euch neue Hinweise für andere Quests oder auch gleich neue Nebenmissionen. In den verschiedenen Case-Files in eurem Menü könnt ihr alle wichtigen Informationen, wie zum Beispiel Zeitungsartikel, Gespräche oder Audioaufnahmen sammeln und einsehen, um stets den Überblick zu haben.

Außerdem haben kleinere Entscheidungen hin und wieder einen Effekt auf die Geschichte. So könnt ihr eure Charaktere ein wenig anpassen: Bart? Kein Bart? Welches Aftershave? Schafft ihr es euch für bestimmte Situationen in den richtigen Style zu bringen, kann es sein, dass die Bewohner von Saxton euch neue Informationen geben. Diese haben in der Regel ihren fixen Tagesablauf, so dass ihr sie zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten auffinden werdet. Auch das Wetter, welches keiner festen Regel folgt aber vom Wetterbericht vorhergesagt wird, hat einen Einfluss auf die Aktivitäten der Bewohner. So wird die alte Dame von Nebenan zwar bei Sonnenschein am Nachmittag ihren Hof fegen, bei Regen aber wohl eher Daheim vor dem Fernseher sitzen. Um effektiv voranzukommen, könnt ihr die Zeit zu eurem belieben umstellen. Ihr könnt zwischen den Tageszeiten Morgens, Mittags, Nachmittags, Abends und Nachts hin- und herschalten.

Um den paranormalen Aktivitäten in Saxton nachgehen zu können, gibt es verschiedene Hilfsmittel und Gadgets, die euch dabei nützlich sein können. Lucy ist dabei diejenige, die eher mit High-Tech-Geräten auf Spurensuche geht. Nigel mag es hingegen eher klassisch. Einige der paranormalen Audioaufnahmen im Spiel stammen sogar von, eigens von den Entwicklern aufgenommenen, echten „Electronic Voice Phenomenas“. In den vier Jahren Entwicklungszeit wurde definitiv einiges an Arbeit in Blackenrock gesteckt. Davon ein ganzes Jahr in dem eine kleine Hafenstadt und viele Personen mit Capture-Methoden ins Spiel transferiert wurden. Grafisch sieht Blackenrock zwar aus, wie vor 10 Jahren, doch im Endeffekt kommt es auf den Spielspaß an. Und wer gerne Geistergeschichten lösen möchte, wird hier definitiv einiges geboten bekommen. The Lost Crown: Blackenrock erscheint im Oktober auf dem PC (Steam und Retail).