The Other 99: neues Update erschienen

Der Entwickler Burning Arrow hat ein neues Update für The Other 99 eingespielt und dabei viele Verbesserungen vorgenommen.

Mit der Hilfe und dem Feedback von Fans hat Entwickler Burning Arrow nun ein neues Update für The Other 99 eingespielt. Eben dieses Update bringt lang ersehnte Features mit sich. So wurden neue KI Routinen implementiert, welche dem Überlebenskampf mehr Abwechslung bescheren. Auch das brutale Kampfsystem wurde erneut kräftig erweitert, um die Begegnungen auf der Insel noch spannender zu gestalten. Hier findet ihr den Link zur offiziellen Homepage.