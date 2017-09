The Solus Project: ab sofort für die PlayStation 4 verfügbar

Der Kampf um das Überleben der Menschheit beginnt! The Solus Project ist ab sofort auch auf der PlayStation 4 und PS VR spielbar.

Selten war eine Bruchladung so schwerwiegend wie in The Solus Project. Mit dem Auftrag bewohnbare Planeten zu finden und die Menschheit dadurch vor ihrem Untergang zu bewahren, sollte die Räumfähre zum Hoffnungsträger werden. Ein Absturz später und ihr befindet euch als einziger Überlebender der Crew auf einem fremden Planeten wieder. Es liegt an euch die Geheimnisse des Planeten zu enthüllen und einen Weg zu finden die Menschheit zu retten. Der Planet selber macht euch mit seiner unfreundlichen Flora und Fauna zu schaffen. Noch gefährlicher sind jedoch die übernatürlichen Gefahren, welche mit der scheinbar ausgestorbenen Zivilisation zusammenhängen.

The Solus Project ist ab sofort auf der PlayStation 4 und PlayStation VR für 19,99 € spielbar.