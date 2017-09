The Talos Principle VR – Angespielt @GC17

Virtual Reality Games zu machen ist kein einfaches Unterfangen, doch Croteam schafft es das First-Person Puzzle Game The Talos Principle für die HTC Vive gut umzusetzen. Auf der Gamescom durften wir uns die Brille aufsetzen und in eine andere Welt eintauchen, die erstaunlich gut funktioniert.

Virtual Reality Games wandeln häufig auf dem schmalen Grad zwischen Immersion und Schwindelgefühl. Es verlangt viel Wissen um Technik und den menschlichen Körper um ein gutes VR-Game zu machen. Besonders um bestehende Videospiel-Titel in eine virtual Reality Umgebung zu bringen benötigt es viel Expertise. The Talos Principle ist bereits seit Ende 2014 in Steam erhältlich. Das Third-Person Puzzle-Game kann dabei Größen wie Portal allemal das Wasser reichen. Noch dieses Jahr wird The Talos Principle VR für die HTC Vive erscheinen. Und damit das Spielkonzept auch gut in VR funktioniert, wurde wirklich viel Arbeit in The Talos Principle VR gesteckt. Das heißt, das The Talos Principle VR nicht nur eine Virtual Reality-Portierung ist, sondern viel eher als ein Remake angesehen werden kann.

Auf der Gamescom durften wir die Presse-Demo von The Talos Principle VR antesten. Also HTC Vive aufgesetzt, Controller in die Hand genommen und das Hirn angestrengt. In der Demo fanden wir uns am Ufer neben einem Wäldchen und einer Ritterburg wieder. In Talos Principle VR bewegt man sich mit Hilfe von Teleportation weiter. Man zeigt also auf die Stelle zu der man hingehen möchte und beamt sich dorthin. Diese Fortbeweungsmethode hat sich in Virtual Reality Games als sehr fruchtbar erwiesen. Denn immer wenn Körperwahrnehmung und visuelle Wahrnehmung (also das was man sieht) nicht übereinstimmen, kann ein Schwindelgefühl entstehen. Das tritt häufig auf, wenn man sich mit Hilfe des Analog-Sticks eines Controllers fortbewegt oder Steuerungsmethoden invertiert werden. Durch die Teleportation wird die Wahrnehmung des Körpers im Raum nicht wesentlich gestört und man kann selbst als empfindlicher VR-Spieler ohne Probleme in die Spielwelt eintauchen. Alternativ kann man dank HTC Vive auch einfach ein paar Schritte im Raum tun um sich so im Spiel fortzubewegen. Das klappt aber natürlich nur bis in die Grenzen des Spielraums. Die ganz genaue Fortbewegungsmethode kann man übrigens auch ganz nach den eigenen Wünschen einstellen (Laut offizieller Website sind folgende Fortbeweungsmethoden integriert: teleport, instant teleport, blink teleport, classic full locomotion (with or without comfort mode)).

Zurück in die Welt von The Talos Principle VR: Nachdem wir uns nun bis zur Burg teleportiert haben stehen wir vor einer verschlossenen Türe. Hier brauchen wir genau drei Steine um die Türe zu öffnen. Und natürlich ist klar, dass wir hierfür auch etwas tun müssen. Also umgedreht und in den Wald spaziert. Hier finden wir Wegweiser, die uns zu einem leichten, mittelschweren und schweren Level weisen. In Mitten von Ruinen finden wir mehrere Laserstrahlen, verschlossene Tore, portable Spiegel und Maschinen, die aussehen wie Theodoliten. Nach dem wir uns die Lage einmal von allen Seiten angeschaut haben, kommen wir auch auf die Lösung des Rätsels. Anscheinend müssen zwei rote Laserstrahlen die beiden Schalter neben dem Tor treffen, dafür müssen wir aber ein weiteres Tor mit Hilfe von einem blauen Laserstrahl öffnen. Die Rätsel in The Talos Principle VR haben viel mit Physik zu tun. Wo muss ich die Spiegel abstellen, so dass die Laserstrahlen im richtigen Winkel zueinander liegen? Wie schaffe ich die Theodoliten, die mir Türen öffnen können zu einem bestimmten Punkt zu bringen? Solche Rätsel müssen geknackt werden. Objekte die ihr mitnehmen könnt, könnt ihr entweder mit der linken oder rechten Hand greifen (ja, auch als Linkshänder kann man ohne Probleme spielen) und mitnehmen, und auch wieder absetzen. Wollt ihr an einer Stelle feinjustieren, könnt ihr das indem ihr einfach Schritte in eine bestimmte Richtung macht.

Die drei Level die wir ausprobiert haben waren sehr interessant und haben uns einiges an Hirnschmalz abverlangt. Trotzdem konnten wir sie (dank ein paar Hinweisen die einen Aha-Effekt auslösten) verhältnismäßig schnell lösen und ernteten noch ein Lob des PR Managers Daniel Lucic. Am Ende konnten wir tatsächlich auch in die Burg vordringen. Natürlich mussten wir dafür erst noch ein Puzzle lösen, für das wir die drei Steine sammelten. Ich hatte die VR-Brille ca. eine halbe Stunde auf und hatte keinerlei Probleme, und dass obwohl ich eigentlich recht anfällig für Motion Sickness bin. Das Spiel an sich bietet insgesamt etwa 30 Stunden Gameplay (zumindest laut Schätzung der Entwickler. Aber wir wissen ja, dass man sein eigenes Spiel meistens schneller durch hat als alle anderen), was für ein Virtual Reality Game derzeit noch eine sehr lange Spielzeit ist. Aktuell ist The Talos Principle VR für die HTC Vive vorgesehen und soll dieses Jahr noch erscheinen. Warum nicht auch für andere VR-Brillen? Um das Spiel auch vernünftig spielen zu können, muss man sich zumindest im Raum drehen können. Die Controller von PS VR haben zum Beispiel aktuell nur einen Sensor an dem der Standort festgemacht ist und man kann nicht im 360° Winkel agieren. Obwohl das Spiel nicht für PS VR kommt, dürfen wir uns wohl auf eine iOS-Version von The Talos Principle freuen. Noch ist nichts offiziell angekündigt, aber wir konnten schon einen Blick auf den Build werfen und das Spiel sah sehr flüssig auf dem iPhone aus.