The Talos Principle VR ist für HTC Vive und Oculus Rift erhältlich

The Talos Principle VR ist ab sofort auf Steam erhältlich! Die VR-Neuinterpretation kommt mit neuen Feature und lockt mit besonderen Rabatten.

Der First-Person-Puzzler The Talos Principle bekommt eine VR-Überarbeitung! Optimiert für HTC Vive und Oculus Rift taucht ihr noch tiefer in die VR-Version ein, welcher mit neuen Feature überzeugen will.

Für die VR-Fassung wurde das Spiel neu gestaltet und unterstützt anpassbare Raumgrößen, verschiedene Bewegungsmodi und individuell einstellbare VR-Steuerung. Als Schmankerl gibt es die auf vier Episoden verteilte Erweiterung Road to Gehenna VR-Erweiterung gratis obendrauf.

“Wenn euch das Lösen von Rätseln in The Talos Principle irgendwie schlau hat fühlen lassen… dann sorgt The Talos Principle VR dafür, dass ihr euch in eure Philosophen-Hosen macht,” erklärt Devolver Digital CFO und VR-Visionär Fork Parker.

Wer The Talos Principle bereits besitzt, kann sich über 25% Preisnachlass auf The Talos Principle VR freuen.