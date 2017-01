The Town of Light – Für PS4, Xbox One angekündigt

Der Indie-Publisher Wired Productions hat mit den italienischen Entwicklern von LKA.it einen Vertrag unterschrieben, der den weltweiten Release einer überarbeiteten Version von The Town of Light für Konsole und PC ermöglicht. Diese fügt der originalen Version neuen, die Story unterstützenden Content und eine Vielzahl an Erweiterungen hinzu. The Town of Light wird sein Retail Debut im 2. Quartal 2017 auf dem PlayStation 4 und Xbox One geben, zusammen mit einer verbesserten PC Version.

Als Enhanced Edition des Originals soll The Town of Light neue Rätsel, zusätzliche Story-Elemente, eine überarbeitete Sprachfassung, mehr interaktive Elemente und massiv überarbeitete Graphik und UI enthalten.

Bei The Town of Light handelt es sich um ein storylastiges, first-person psychological Adventure Game, das in der psychiatrischen Anstalt von Volterra in der Toscana in Italien spielt. Die Einrichtung wurde auf gesetzliche Bestimmung der italienischen Regierung in den 70er Jahren zusammen mit anderen ihrer Art geschlossen, um Patienten ihre Grundrechte zurückzugeben.

Der Spieler schlüpft in die Rolle der 16-jährigen Renée, die an den Symptomen der schweren, langwierigen Krankheit Schizophrenie leidet. Auf der Suche nach Antworten auf die offenen Fragen ihrer Vergangenheit, erkundet sie den Ort, an dem sie die meiste Zeit ihrer Jugend verbrachte. In der Dunkelheit der verlassenen Anstalt spielt sich eine düstere und Reise ab, während der die Grenzen zwischen Videospiel, Entertainment, Storytelling und Realität zu verschwimmen drohen.