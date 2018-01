The Vanishing of Ethan Carter – Release am 19.01. für Xbox One

Die Entwickler des Studios The Astronauts haben den Release von The Vanishing of Ethan Carter am 19. Januar für Xbox One angekündigt. Das Spiel erscheint unter anderem für die Xbox One X mit 4K-Unterstützung und wird zu Release auf beiden Systemen einen neuen, zusätzlichen Spielmodus beinhalten.

Ursprünglich 2014 für PC erschienen, wurde The Vanishing of Ethan Carter bereits mit dem Game Innovation Award der BAFTA für sein künstlerisches Erscheinen ausgezeichnet. Die Xbox One Version soll alle Features der bereits erschienenen PC und PS4 Versionen erben sowie den neuen Free-Roam-Modus beinhalten. Der Free-Roam-Modus ermöglicht Spielern das Red Creek Valley zu ihren Bedinungen zu erleben, ohne eine Spur des Mordes zu sehen zu bekommen.