The Walking Dead: A New Frontier – Die ersten zwei Episoden ab sofort erhältlich

Telltale Games gibt die ersten zwei Episoden zu The Walking Dead: The Telltale Series – A New Frontier ab sofort zum Download frei! Alle Infos, Bilder und den aktuellen Trailer, gibt es hier.

Die ersten zwei von fünf Episoden von The Walking Dead: The Telltale Series – A New Frontier sind ab sofort digital für PC im Telltale Online Store, auf Steam und anderen Vertriebsplattformen, für Xbox One und für die PS4 erhältlich. Die Episoden erscheinen diese Woche auch für iOS-Geräte via App Store und Android-Geräte via Google Play. Der Release für weitere Plattformen wird demnächst bekanntgegeben.

Vier Jahre nachdem die Untoten die Gesellschaft heimgesucht haben, beginnen kleine Inseln der Zivilisation aus dem Chaos aufzuerstehen. In der Rolle von Javier,

einem jungen Mann der entschlossen ist, seine Familie wiederzufinden, treffen

wir auf das junges Mädchen Clementine. Gemeinsam erleben sie eine Geschichte, in der eure Entscheidungen über Leben und Tod bestimmen.

The Walking Dead: A New Frontier richtet sich sowohl an neue Spieler als auch

Fans der ersten beiden Staffeln. Diejenigen, die die Geschichte erst kennenlernen,

bekommen einen einfachen Einstieg. Spielern, die mit der Story schon vertraut sind,

werden mehrere Optionen zu Verfügung gestellt, um die Vorgeschichte zu

konfigurieren und gespeicherte Daten aus den vorherigen Staffeln von diversen

Plattformen zu übertragen.

„Wir starten mit einem dramatischen neuen Einstieg in die Serie auf eine Art und

Weise, die Fans und neue Spieler überraschen und faszinieren wird. Es gibt keine

bessere Variante, als mit einem epischen Zweiteiler die Premiere zu feiern. Wir hoffen, dass alle Fans von The Walking Dead die Vorstellung des neuen Charakters Javier und seiner

Familie gefallen wird, und dass Spieler die Clementine bereits kennen, genauso über

ihr mysteriöses Auftauchen erfreut sein werden.”, sagt Kevin Bruner, CEO und Mitbegründer von Telltale Games.

Ab Februar wird die Staffel auch als ‚Season Pass Disc‘ für PS4 und Xbox

One erscheinen, die neben den ersten beiden Episoden auch Zugang zu den

kommenden Folgen der dritten Staffel enthält, sobald diese zum Download verfügbar

sind.