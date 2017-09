Total War: Arena ab sofort in der geschlossenen Beta

Total War: Arena hat den Alpha Test verlassen und geht in die geschlossene Beta Phase über. Dabei gibt es eine Auswahl aus aktuell drei Fraktionen: Römer, Griechen und Barbaren, die von jeweils bekannten Kommandanten angeführt werden: Caesar, Leonidas und Boudica.

Die geschlossene Beta umfasst mehr als 140 historische Einheiten – unter anderem Bogenschützen, Speerträger, Schwertkämpfer, Belagerungseinheiten und viele mehr. Die Anführerin Boudica, die neu in die geschlossene Beta implementiert wurde, bringt einen komplett neuen Forschungsbaum der Barbaren mit, dem auch die aus anderen Total War Titeln bekannten Kriegshunde angehören. Aktuell gibt es neun verfügbare Karten – unter anderem dem Hadrianswall und die Thermopylen.

“Wir sind überaus froh die geschlossene Beta erreicht zu haben,” so Sergei Laptenok, Total War: Arena Product Director von Wargaming. “Nicht zuletzt dank der treuen Spielerschaft und deren Unterstützung in der Alpha, sowie einem hart arbeitenden Team haben wir es bis hierher geschafft. Nun gilt es nicht nur die Recken aus der Alpha für unsere geschlossene Beta zu gewinnen, damit wir diesen Pfad gemeinsam weitergehen können, das Spiel weiter verbessern und kontinuierlich neue Inhalte in Zukunft hinzufügen zu können.”